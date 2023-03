Chery établit une nouvelle norme de confort extrême grâce à la technologie de la plate-forme énergétique super hybride

Communiqu de Presse -

Se concentrer sur le monde, tre la pointe du progrs grce l'innovation technologique



Le discours de Zhang Guozhong, directeur gnral adjoint de Chery Automobile Co.

Quatre avantages principaux : intelligence future, confort global, puissance efficace et scurit suprieure.

Rcemment, la plateforme nergtique super hybride "Technologie et volution" de Chery a t dvoile en Chine. En tant que dernire innovation de la stratgie "2025" de Chery, la plate-forme nergtique super hybride est la nouvelle gnration de plate-forme de fabrication intelligente haut de gamme de Chery, qui apporte la technologie la plus rcente et la plus leve de l'industrie.Actuellement, avec la tendance des nouvelles nergies et de l'intelligence, l'industrie automobile mondiale a un besoin urgent de rforme ; Chery, en tant que leader technologique des marques chinoises, insiste toujours sur son principe d'innovation et d'orientation technologique. Comme l'a dit Zhang Guozhong, directeur gnral adjoint de Chery Automobile Co, Ltd, lors de sa prsentation : "Nous pensons qu'il s'agit d'une grande opportunit de suivre l'volution technologique l're de la connexion intelligente pour tout ; c'est aussi une opportunit pour les marques chinoises d'acclrer les progrs de la mondialisation. C'est pourquoi Chery va non seulement acclrer son dveloppement technologique dans la comptition des nouvelles nergies et de l'intelligence, mais aussi continuer promouvoir l'innovation de scnario, l'co-innovation avec un concept orient vers le client et un concept orient vers l'Internet afin de dvelopper finalement l'cosystme de la connexion intelligente pour tout".La plate-forme nergtique super hybride est la plate-forme de vhicule hybride et carburant la plus haut de gamme et la plus avance qui dfinit clairement l'orientation de la fabrication de vhicules hybrides et carburant de Chery au cours des cinq prochaines annes. Sur la base des caractristiques de la technologie hybride, la plateforme super hybride, avec ses caractristiques distingues, ralisera une volution complte dans quatre aspects, notamment l'intelligence future, le confort complet, la puissance efficace et la scurit suprieure. Le directeur de la technologie, directeur gnral adjoint de Chery Automobile Co., Ltd. et chef de l'Institut gnral de R&D de la technologie d'ingnierie automobile de Chery, a dclar que la plate-forme nergtique super hybride tait la perce de Chery dans le sige technologique avec l'aide de l'intelligence chinoise, et qu'elle permettrait Chery d'enrichir rapidement la matrice des produits et d'offrir aux utilisateurs du monde entier une meilleure exprience de voyage avec une gamme complte couvrant divers segments du march.Du point de vue de l'intelligence future, la plateforme super hybride est quipe du processeur phare Qualcomm Snapdragon 8155, qui affiche les meilleures performances de l'industrie automobile et une puissance de calcul de 105K ; en outre, elle est galement quipe de l'architecture lectronique et lectrique EEA4.0 qui peut raliser une auto-volution et prendre en charge la 5G et l'Ethernet gigabit. Dans les jours venir, Chery se concentrera sur les utilisateurs et les scnarios pour dvelopper une exprience super ID imperceptible couvrant tous les scnarios de voyage afin d'offrir aux utilisateurs une vie de voyage plus intelligente.En ce qui concerne le confort global, la nouvelle plateforme quipe du systme de suspension CDC " lvitation magntique" peut raliser un contrle progressif de l'amortissement pour contrler avec prcision la position du vhicule et amliorer le niveau de confort de 30 % ; en mme temps, cette plateforme est quipe du systme de traction intgrale intelligente AWD qui peut amliorer la maniabilit de 20 %, ce qui apportera aux utilisateurs la sensation d'une maniabilit de vol, d'une exprience de conduite douce et confortable et d'une exprience de voyage doublement extrmement suprieure. En outre, grce un systme de traitement et de fabrication suprieur, Chery a amlior le confort auditif, olfactif, tactile et visuel par le biais d'un co-dveloppement avec les meilleurs fournisseurs mondiaux. En plus, l'habitacle vert cubique propre C-PURE est en constante volution, l'odeur du nouveau vhicule atteignant le niveau 3.0 et la norme cl VOC s'amliorant de 10 fois, ce qui amliore la norme de sant dans l'habitacle un nouveau niveau.En ce qui concerne l'efficacit de la puissance, la nouvelle plateforme fournira des solutions la fois pour la puissance hybride et la puissance du carburant. La troisime gnration d'toiles jumelles hybrides intelligentes, solution la puissance hybride, se caractrise par une puissance de pointe de 165 kW et un couple maximal de 4 000 Nm, montrant une puissance massive et une conomie brillante. En termes de consommation de carburant, le moteur chinois 2.0TGDI le plus puissant est utilis et avec le soutien de sept technologies de pointe telles que le systme de combustion intelligent "i-HEC" de deuxime gnration entirement mis jour, l'quilibre parfait est atteint entre la puissance massive, l'conomie d'nergie et la protection de l'environnement.En ce qui concerne la scurit suprieure, Chery a dvelopp le systme de gestion de la qualit globale bas sur les statistiques des utilisateurs du march mondial, qui a remport six fois le prix ICQCC Gold Award. La plateforme super hybride est dveloppe selon la norme de scurit 5 toiles, qui est la plus leve au monde, et elle est intgre aux technologies de scurit active et passive pour garantir que le systme de protection passive peut intervenir 2 secondes l'avance. Ce nest pas tout, la nouvelle plateforme est galement quipe des 10 airbags de protection les plus performants de l'industrie, y compris les airbags distaux, ce qui en fait la premire plateforme d'airbags distaux produite en masse dans l'industrie pour offrir aux utilisateurs du monde entier la meilleure garantie de qualit en matire de scurit.Le lancement de la plate-forme nergtique super hybride permettra Chery de dvelopper davantage le nouveau pic de valeur pour sa croissance, ce qui facilitera la transformation de Chery en une entreprise technologique mondiale un rythme acclr et de contribuer continuellement au progrs technologique de l'industrie automobile.