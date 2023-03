TIGGO 7 PRO est un succès mondial grâce à son moteur consommant 6,8 litres aux 100 km

Communiqué de Presse -

En 2022, le volume des ventes mondiales de Chery a dépassé pour la première fois 1,23 million d'unités, avec des ventes à l'étranger dépassant 450 000 unités pour établir un record. Dans le contexte du chapitre légendaire de la croissance à contre-courant de Chery, la TIGGO 7 PRO est devenu un "contributeur" important à la brillante performance de Chery en se vendant avec succès dans plus de 80 pays et régions du monde et en remportant le prix annuel du SUV le plus vendu au Qatar.Héritière du langage de conception de la famille TIGGO PRO, TIGGO 7 PRO est un SUV urbain de luxe léger destiné aux jeunes gens motivés et à la recherche d'un style de vie. En tant que véhicule préféré de la "famille", TIGGO 7 PRO offre non seulement une expérience de conduite plus confortable grâce à une configuration technologique riche, mais il répond aussi pleinement à la demande des jeunes utilisateurs en termes d'économie de carburant et de puissance en termes de performance.La TIGGO 7 PRO est équipée du moteur 1,5T développé en interne, qui intègre la technologie du collecteur d'échappement, la technologie du du collecteur d'admission avec refroidisseur intermédiaire à eau, la technologie des thermostats électroniques, etc. Soutenu par le turbocompresseur Honeywell et la technologie DVVT de BorgWarner, il est non seulement plus puissant, mais aussi plus fiable et plus durable. Les données montrent que le moteur peut atteindre une puissance maximale de 108 kW et un couple maximal de 210 Nm, et qu'il peut produire un couple maximal en continu dans la plage de 1750 à 4500 tr/min.Associée au moteur, la transmission CVT25 est connue pour sa souplesse et son efficacité énergétique, elle peut simuler 9 rapports avec une performance comparable à celle de l'Aisin 6AT, et son couple maximal peut atteindre 280N-m. En outre, la bande d'acier est de marque BOSCH, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de la transmission jusqu'à 92,5 % et d'économiser 7 % de carburant. Grâce à ce groupe motopropulseur platine hautement efficace, la TIGGO 7 PRO est parvenue à obtenir une consommation de carburant ultra-faible de seulement 6.8 litres aux 100 kilomètres, ce qui la place en tête de sa catégorie.C'est grâce à l'engagement de longue date de Chery en faveur de la technologie de base que la TIGGO 7 PRO dispose d'un groupe motopropulseur aussi performant. Il est important de savoir que Chery a été le premier à faire du moteur son activité principale dès le début de sa création, et qu'il est la première entreprise automobile chinoise à maîtriser de manière indépendante les technologies de base telles que la fabrication de moteurs. En 2005, après que le premier moteur d'ACTECO a été développé avec succès et a quitté la chaîne de production, le monde entier était témoin du fait que les Chinois avaient réalisé une percée "zéro" dans le domaine des moteurs automobiles de nouvelle génération à haute performance et qu'ils étaient les pionniers du développement et de la fabrication de moteurs à haute performance pour les marques chinoises. La puissance de 1,5T dont est équipée la TIGGO 7 PRO est le produit du moteur ACTECO qui a évolué jusqu'à la troisième génération.Grâce au contrôle complet de Chery sur l'ensemble de la chaîne, de l'avant à l'arrière, les moteurs Chery ont gagné en notoriété et ont été exportés aux États-Unis, en Turquie, en Allemagne, au Japon et dans d'autres pays et régions, y compris dans de nombreuses entreprises de classe mondiale telles que Kawasaki Heavy Industries, Ltd. et John Deere. Les véhicules Chery équipés de moteurs ACTECO, tels que la famille TIGGO, la série ARRIZO, sont également dans la conquête de nouveaux utilisateurs sur les marchés mondiaux.