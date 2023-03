Avec de nouveaux styles de vie et une nouvelle attitude, OMODA développe son écosystème d'utilisateurs.

Communiqu de Presse -

Lancer la nouvelle re de la co-cration par les utilisateurs

Dvelopper l'cosystme des utilisateurs d'OMODA





Lancer la chane pour un dveloppement diversifi

Avec l'volution du rythme et du style de vie, les exigences des utilisateurs de vhicules deviennent de plus en plus diverses, ce qui forme un nouveau groupe d'utilisateurs dont les besoins ne sont plus ceux d'une berline ou d'un SUV conventionnel, mais ceux d'un vhicule qui possde l'espace d'un monospace, le chssis d'un SUV et la maniabilit d'une berline. Il s'agit d'intgrer les caractristiques de plusieurs modles de vhicules en un seul.OMODA, en tant que modle de style crois avec des caractristiques multiplateformes ou multifonctionnelles, est n dans le but de rpondre aux nouvelles exigences du march. Il peut offrir aux jeunes utilisateurs un plaisir de conduite accru et rpondre leurs attentes.Ds sa cration, OMODA a men plus de 1 000 enqutes dans plus de 20 pays/rgions du monde entier afin d'analyser en profondeur le march et de comprendre les besoins des utilisateurs. Elle a ainsi men bien de manire crative certains processus cls, notamment la conception du modle, l'ajustement du groupe motopropulseur, la configuration de la technologie et mme la dnomination du produit, sur la base du retour d'information rel des utilisateurs du monde entier, avec son concept de "co-cration globale et oriente vers l'utilisateur", parmi lesquels le concept de design "Art in Motion" est la cristallisation de l'intelligence des utilisateurs.Mme le nom d'OMODA est choisi par les utilisateurs parmi plus de 600 propositions dans le monde entier. OMODA met l'accent sur l'aspect esthtique et la perception de la haute technologie dans le cadre du mode de vie "moderne". Il reprsente l'esprit de co-cration de l'utilisateur, indique la technologie future distinctive, avant-gardiste et avance et la comprhension unique de la tendance de la mode.OMODA est bien plus qu'un vhicule, c'est aussi un style de vie et une attitude d'expression personnelle et de pense indpendante. OMODA propose des produits priphriques agrables et personnaliss, tels qu'une bouilloire de sport, des kits de plein air, un bracelet de cycliste, un pot de crme solaire et un bandeau lgant. Il dveloppe l'cosystme de l'utilisateur en combinant les voyages, l'aventure, les rseaux sociaux, les rassemblements, les randonnes et d'autres scnarios de vie.OMODA a cr un cosystme, O-UNIVERSE, pour raliser une croissance commune avec les utilisateurs et jouer avec eux ; construit le "O-Sport" pour rpondre aux besoins cool et branchs de la nouvelle gnration ; dvelopp le "O-Lab" pour encourager l'introduction de nouvelles ides en ligne et hors ligne grce un laboratoire de crativit et d'inspiration ; mis en place le groupe d'utilisateurs exclusif "O-Club" pour le fonctionnement des utilisateurs ; et cr le "O-trip" pour promouvoir la haute technologie pour un mode de vie vert, faible mission de carbone, respectueux de l'environnement et conergtique.OMODA souhaite briser l'ordre conventionnel du monde et prvoir l'avenir grce son exprience rvolutionnaire de l'cosystme, qui revient utiliser un vhicule pour transfrer et voyager entre la ralit et la vie dans un univers parallle. La vie n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire.OMODA s'engage galement apporter au march mondial de l'automobile un canal de dveloppement diversifi, ce qui signifie que les produits automobiles ne seront pas conventionnels comme autrefois, mais qu'ils offriront des possibilits infinies. Le concept de "co-cration globale et oriente vers l'utilisateur" permettra d'amliorer continuellement le lien entre la marque et les utilisateurs et de dvelopper diverses caractristiques.