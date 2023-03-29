على قناة العربي 2 ... تألق للمذيعين وحضور مميز للفنانين حمزة الفضلاوي ومقداد السهيلي ... مشاركة تونسية مميزة في برنامج "أهلا رمضان"

البرنامج شهد خلال حلقتين تم بثهما مباشرة خلال هذا الأسبوع استضافة النجم حمزة الفضلاوي، والفنان الكبير ونقيب الموسيقيين السابق مقداد السهيلي، واللذين أبدعا في تقديم أغان وموشحات هي من الأقرب إلى قلوب المشاهدين التوانسة والعرب، حيث افتتح النجم حمزة الفضلاوي حلقته بأغنية الفنانة الراحلة إسمهان "عليه صلاة الله وسلامه"، ليؤدي في وقت لاحق أغنية "تحت الياسمينة" تحية للفنان الهادي الجويني، أما الفنان مقداد السهيلي فأدى عدة موشحات هي "للعاشقين لواهج"، "يا سيد السادات"، و "كل القلوب".هذا وشهدت الحلقة التي حل بها الفضلاوي ضيفا، حضور تونسيا محببا ممثلا في عائلة الفنان المسرحي محمد علي العباسي، والممثلة والمخرجة رؤى القلعي، واللذين تحدثا عن تقاليد العائلات التونسية خلال شهر رمضان، إضافة إلى التطرق لمشوارهما الفني وجديد أعمالهما، حيث تقمصت الفنانة رؤى القلعي مؤخرا دور البطولة في فيلم سينمائي قصير سيتم عرضه نهاية هذا العام، فيما يحضر الفنان محمد علي العباسي لعدة مشاريع مسرحية في الفترة القادمة.من جهته أكد الفنان حمزة الفضلاوي في ختام الحلقة على سعادته بالمشاركة فيها، خاصة وأنه تقاسم الغناء مع النجمة اللبنانية رنين الشعار التي تربطه به علاقة زمالة قوية. يقول الفضلاوي: "رنين الشعار فنانة كبيرة وأنا سعيد بالمشاركة معها في هذه الحلقة. الأجواء المريحة التي عشتها في برنامج أهلا رمضان جعلتني أستمتع بالغناء وبكل لحظة قضيتها في تصوير الحلقة، خاصة مع حضور العائلة التونسية التي أضفى وجودها بهجة كبيرة على كل الموجودين في الأستوديو".برنامج أهلا رمضان يشهد أيضا تألق المذيعين التوانسة، حيث يقدم أمين بن حمزة فقرة الأسئلة من سوق واقف الشعبي بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي الفقرة التي باتت تجتذب العشرات من المتابعين الذين يحصلون على جوائز عينية، فيما تساهم أماني بن خليفة في تقديم الحلقات يوميا من داخل أستوديوهات العربي 2 بمدينة لوسيل.يجدر بالذكر أن برنامج "أهلا رمضان" هو برنامج يومي مباشر يجمع بين التواشيح والطرب والمواضيع المسلية التي تشمل المسابقات، ويتناوب على تقديمه جميع مذيعي التلفزيون العربي 2 الذين يستضيفون عائلات عربية تشارك عاداتها الرمضانية، وذكرياتها مع الشهر الفضيل.