من اجل التدليس: 8 سنوات سجنا لموظفين باحدى الوزارات

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس حكما ب8 سنوات سجنا في حق موظفين اثنين باحدى الوزارات وجهت لهما تهمة التدليس، وذلك على خلفية تدليس مجموعة من الوثائق والبيانات ،هذا وقضت المحكمة ايضا بحرمانهما من ممارسة الوظيفة العمومية ومن حق الاقتراع ناخبا أو منتخبا.





