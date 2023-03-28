المغزاوي: 'نستبعد ضُلوع الشابي والشواشي في قضية التآمر.. وعلى النيابة العمومية تقديم توضيحات للشعب'

المغزاوي: من المفروض تشكيل حكومة جديدة دائمة..

طالب أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، النيابة العمومية بتقديم جملة من التوضيحات بخصوص القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة.وشدد زهير المغزاوي، خلال استضافته في برنامج ستوديو شمس على اذاعة شمس، على أن توضيح النيابة العمومية سيغلق الباب أمام كل التأويلات والشكوك.وأضاف المغزاوي أنه سيتبعد ضُلوع أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي والوزير الأسبق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في هذه القضية .هذا وأبرز أن هناك جرائم ارتكبت وهناك من استقوى بالخارج لكن المتهم يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته.وشدد زهير المغزاوي ضرورة تشكيل حكومة جديدة دائمة خلفا للحكومة الحالية التي تم تعيينها خلال فترة استثنائية والتي يمكن اعتبارها "حكومة تصريف أعمال".وأضاف زهير المغزاوي، أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة سياسية وحكومة كفاءات مع ضرورة أن تكون لها رؤية.وأشار زهير المغزاوي إلى أنهم لا يتفقون مع التمشي الحالي لرئيس الجمهوية قيس سعيّد الذي يعتمد على الفصل بين المسار البرلماني والمسار الحكومي.وقال "يجب أن يكون المساران البرلماني والحكومي مع بعض لكننا نرى أن رئيس الجمهورية يفصل بينهما".