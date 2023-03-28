الاعتداء على طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة داخل مدرسة قرأنية

تمكن أول أمس اعوان و اطارات الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بسوسة الجنوبية من اماطة اللثام عن مقترف اعتداء جنسي علي طفل حامل لاعاقة داخل مدرسة قرآنية بأحد جهات سوسة الجنوبية حيث تم ايقاف الجاني في ظرف زمني وجيز،والاحتفاظ به باذن من النيابة العمومية .



هذا وتواصل الفرقة المذكورة ابحاثها للكشف ايضا عن ملابسات اعتداء جنسي علي طفلة قاصرة من قبل والدها ولا تزال التحريات جارية معه.



