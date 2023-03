Un Tunisien parmi les 5 finalistes du Prix Orange du Livre en Afrique 2023 !

Communiqu de Presse -

Enseignant de littrature franaise en Tunisie, Bchir GARBOUJ a dj vu son travail dcrivain rcompens plusieurs reprises, notamment en 2017 par un Comar dOr pour Passe lintrus. Dans ce 4me roman, La nuit du doute, il raconte la vie dun exil Paris. C'est un travailleur domicile le matin, traducteur le soir. Il erre dans la grande ville. Lorsqu'il choue dans un bistrot Kabyle, le Djurdjura, c'est Seyma qui assure le service. Elle est vive, menue, jeune, trop jeune peut-tre. Cette rencontre vient bousculer les codes sur lesquels sa vie s'tait organise. Une histoire de passion et d'garement, o la fracture entre les gnrations rvle bien des culpabilits.

La Fondation Orange sengage pour linsertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes en difficult : les jeunes sans qualification ni emploi, les femmes en situation prcaire, les personnes avec autisme. Depuis 30 ans, les actions de la Fondation leur donnent accs lducation, la sant, la culture pour leur permettre de mieux sintgrer dans la socit. La Fondation contribue galement la dmocratisation de la culture auprs de tous les publics en favorisant laccs la musique vocale, aux livres, aux muses. La Fondation intervient aujourdhui dans tous ces domaines, pour que le numrique devenu essentiel, soit un facteur dgalit des chances. Ainsi, avec le soutien de ses salaris engags, la Fondation Orange permet chaque anne, dans 26 pays, prs de 2 millions de personnes de prendre un nouveau dpart.



Pour cette 5me dition, 38 livres ont t prsents par 29 maisons ddition issues de 12 pays du continent. Pour slectionner les finalistes, 5 comits de lecture composs dune soixantaine de lecteurs - provenant de 15 pays dAfrique francophone - dont la Tunisie - se sont concerts. Chaque livre a ainsi t lu par des lecteurs aux profils varis : professionnels du livre (libraires, diteurs, bibliothcaires, journalistes littraires), mais aussi passionns de lecture, parmi lesquels de nombreux salaris du groupe Orange dans ces pays., Les vies (multiples) d'Adam, ditions Frantz Fanon, Algrie, Les dieux de la brousse ne sont pas invulnrables, ditions LHarmattan Sngal, Safora, une vie de tribulations, ditions Mouna, Cte d'Ivoire, Ambatomanga, ditions L'atelier des nomades, Maurice, La nuit du doute, ditions Demeter, TunisieEn mai 2023, les 5 finalistes participeront au 13me Salon International du Livre dAbidjan (SILA). Dans ce cadre seront organiss des ateliers de professionnalisation pour les maisons ddition finalistes, coordonns par lAlliance Internationale des Editeurs Indpendants.En marge du SILA, le jury, compos de personnalits du monde littraire y compris Yamen Manai (laurat 2022, Tunisie) et prsid par Vronique Tadjo, se runira et proclamera le laurat de la 5me dition du Prix Orange du Livre en Afrique.Le laurat recevra une dotation de 10 000 et bnficiera dune campagne de promotion de son ouvrage.