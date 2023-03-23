الوسلاتية: وفاة فتاة وإصابة آخرين بجروح في انقلاب شاحنة نقل ريفي

جد صباح اليوم الخميس 23 مارس 2023، حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 12 على مستوى منطقة خيط الوادي التابعة لمعتمدية حفوز من ولاية القيروان تمثل فى اصطدام شاحنة ثقيلة بسيارة نقل ريفي كان على متنها مجموعة من العاملات في المجال الصناعي كن في طريقهن إلى العمل بأحد مصانع الخياطة المنتصبة بمدينة الوسلاتية.

وأسفر الحادث عن وفاة فتاة وإصابة 6 ركاب باصابات متفاوتة من بينهم حالة خطيرة.

وتم نقلهم في مرحلة أولى إلى المستشفى المحلي بحفوز من طرف أعوان الحماية المدنية لتلقي العلاج ومنه إلى مستشفى الأغالبة بالقيروان

وفتح أعوان الحرس الوطني بالجهة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي يعود حسب المعطيات الأولية إلى السرعة وقلة الانتباه.



