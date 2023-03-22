تبون: تونس تتعرض لمؤامرة والجزائر معها أحب من أحب وكره من كره

قال رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، في حوار لـقناة ” الجزيرة”، إن تونس تتعرض لمؤامرة. مؤكدا وقوف الجزائر إلى جانبها.

كما جاء في تصريح الرئيس تبون، لـ”الجزيرة”، “تونس تتعرض لمؤامرة والجزائر تقف معها أحب من أحب وكره من كره”.



للإشارة، أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، حوار مع الجزيرة، تطرق من خلاله إلى عدة مواضيع. على غرار القضية الفلسطينية، والمغرب، وزيارته المرتقبة شهر ماس إلى روسيا. بالإضافة إلى استعداد الجزائر لدور الوساطة في القضية الأوكرانية الروسية.







