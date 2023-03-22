موكب تسليم المهام بين كمال الفقي وسلفه توفيق شرف الدين

موكب تسليم المهام بين كمال الفقي وسلفه توفيق شرف الدين

Publié le Mercredi 22 Mars 2023 - 10:28 قراءة: 0 د, 29 ث
      
انتظم صباح يوم أمس الثّلاثاء 21 مارس 2023 بمقرّ وزارة الدّاخليّة موكب رسمي تمّ خلاله تسليم المهام بين وزير الداخلية كمال الفقي وسلفه توفيق شرف الدّين، وجرى الموكب بحضور ثلة من الإطارات السامية بوزارة الدّاخليّة والمديرين العامّين من مختلف الأسلاك والإدارات التابعة للوزارة.

هذا وتولّى كمال الفقي بالمناسبة تكريم سلفه توفيق شرف الدّين مثنيا على ما بذله من مجهودات في سبيل تطوير العمل بالوزارة وإرساء تقاليد أساسها تطبيق القانون في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات، مؤكدا على ضرورة المحافظة على التماسك بين مختلف هياكل الوزارة ومواصلة البذل والعطاء ذودا عن حرمة الوطن وحماية لأمن المواطنين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263711



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 22 مارس 2023 | 30 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:01 18:35 15:54 12:33 06:21 04:54
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-920°-925°-1125°-1326°-13
  • Avoirs en devises
    21952,2

  • (21 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32438 DT        1$ =3,12566 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 mars)   800,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    