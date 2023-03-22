عز الدين سعيدان: الاقتصاد التونسي ليس على وشك الانهيار رغم الصعوبات

نفى الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في حوار عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" اليوم الأربعاء إمكانية حدوث انهيار اقتصادي وشيك لتونس مثلما أعلنت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني.وتابع " صحيح ان البلاد تمر بأزمة اقتصادية كبيرة وصعوبات ولكن يمكن إصلاحه مضيفا " عدم حصول تونس على تمويل صندوق النقد الدولي عمّق الازمة".وتابع " الانهيار الاقتصادي يعني إفلاس البنوك والشركات في تونس وهذا لم يحصل" مضيفا " اعادة جدولة الديون لا يعني الانهيار".وشدد على ضرورة القيام باصلاحات اقتصادية حقيقية والدخول في عملية شاملة لانقاذ الوضع الاقتصادي.وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قالت إن بلادها تواجه ظاهرة تكتسب أبعاداً لم تصل إليها سابقاً، مضيفة "أمامنا اليوم مشكلة هائلة ترتبط باستقرار تونس واحتمال انهيارها اقتصادياً، وهو أمر تتعذر معالجته، لأن صندوق النقد الدولي قد علّق المفاوضات مع سلطات هذا البلد".وفي إحاطة أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، أشارت ميلوني، إلى أن ملف تونس هو ملف "تعمل عليه كل يوم"، مؤكدة أنها تطرقت إليه في حديثها مع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني.وتابعت ميلوني أن "المفوضية الأوروبية نفسها، فكرت مطلع الشهر الجاري بالذهاب إلى تونس لكنها أرجأت المبادرة".وخلصت رئيسة الحكومة الإيطالية الى القول، إن "إيطاليا مستعدة وهي تبذل قصارى جهدها من أجل محاولة تجاوز هذا المأزق الذي لا يساعدنا مطلقاً، والذي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير".