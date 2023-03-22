اعلن البريد التونسي ان 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة خلال شهر رمضان 2023 .



وأفاد البريد التونسي ان مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية ستفتح أبوابها، خلال شهر رمضان المعظم، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال.



وستقوم هذه المكاتب والوكالات المتخصصة في البريد السريع والطرود، بفتح أبوابها يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.









