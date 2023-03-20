ظهر الفنان عبد الوهاب الحناشي في حفل نظمه الحزب الدستوري الحر بمناسبة ذكرى 67 للاستقلال حيث قام بالغناء لها داعيا لدعمها بشكل كبير.
وقال الحناشي " ربي معانا وعنا عبير موسي ونحنا حجر الواد".
بدورها ظهرت موسي وهي ترفع شعار النصر إلى جانب الحناشي.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اكدت عدم اعترافها بالبرلمان الذي وصفته بالمتحيل مضيفة أن "المعركة أصبحت واضحة بين من يحكم بقوة السلاح ومن له الشرعية التاريخية والمشروعية النضالية والانتخابية التي مازالت قائمة في انتظار فتح صناديق الاقتراع في انتخابات بمعايير دولية، تشريعية ورئاسية وبلدية".
وقالت موسي في خطاب ألقته بعد ظهر اليوم الاثنين أمام أنصار الحزب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 للاستقلال بقصر المؤتمرات بالعاصمة، "نحن اليوم في دولة مؤسساتها غير شرعية وشعبها مفقر وخزينتها مفلسة عمدا مع سابقية الإضمار وفي مشهد سياسي تعيس شبه منعدم ومجتمع مدني يتحرك بالأوامر"، معتبرة أن سلطة 25 جويلية التي قامت على مقاومة الفساد لم
تنجح إلى اليوم في فتح كبرى الملفات وفي مقدمتها ملف الصفقات والشراءات العمومية.
وقال الحناشي " ربي معانا وعنا عبير موسي ونحنا حجر الواد".
بدورها ظهرت موسي وهي ترفع شعار النصر إلى جانب الحناشي.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اكدت عدم اعترافها بالبرلمان الذي وصفته بالمتحيل مضيفة أن "المعركة أصبحت واضحة بين من يحكم بقوة السلاح ومن له الشرعية التاريخية والمشروعية النضالية والانتخابية التي مازالت قائمة في انتظار فتح صناديق الاقتراع في انتخابات بمعايير دولية، تشريعية ورئاسية وبلدية".
وقالت موسي في خطاب ألقته بعد ظهر اليوم الاثنين أمام أنصار الحزب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 للاستقلال بقصر المؤتمرات بالعاصمة، "نحن اليوم في دولة مؤسساتها غير شرعية وشعبها مفقر وخزينتها مفلسة عمدا مع سابقية الإضمار وفي مشهد سياسي تعيس شبه منعدم ومجتمع مدني يتحرك بالأوامر"، معتبرة أن سلطة 25 جويلية التي قامت على مقاومة الفساد لم
تنجح إلى اليوم في فتح كبرى الملفات وفي مقدمتها ملف الصفقات والشراءات العمومية.
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