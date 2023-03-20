عبد اللطيف المكي: لم أكن يوما اخوانيا ولن أكون ولم ادرس أدبياتهم

قال القيادي السابق في حركة النهضة و الأمين العام لحزب العمل و الإنجاز عبد اللطيف المكي في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" اليوم الاثنين انه لم يكن يوما اخوانيا ولن يكون منهم مضيفا " لم اقرأ حتى أدبياتهم بل درست أكثر الأدبيات الشيوعية والقومية".وأضاف " الفكر الاخواني دخل إلى تونس في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بعد ان استقبله إخوان مصر".وشدد المكي ان الاحزاب التي طالبت فرنسا بالاعتذار عن الاستعمار هي الاحزاب الاسلامية والقريبة من النهضة مثل ائتلاف الكرامة رغم ان الاعتراض لم يكن مبدئيا.