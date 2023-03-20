أنصار حراك 25 جويلية يُطالبون بمُواصلة المُحاسبة دون تشفي مع ضمان المُحاكمة العادلة

نظّم أنصار حراك 25 جويلية المُساند لرئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 20 مارس 2023، تجمعا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بمناسبة إحياء الذكرى 67 لعيد الاستقلال.



وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم، قال القيادي بالحراك، فتحي الحكيمي، إن هذا التجمع يأتي في إطار الاحتفال بعيد الاستقلال لكنه أيضا يمثل تأييدا لقرارات رئيس الجمهورية.



وأضاف الحكيمي أنهما مثلما خرج الشعب يوم 25 جويلية 2021 وطالب بالمحاسبة "اليوم نطالب بمواصلة المحاسبة دون تشفي وندعو لضمان المحاكمة العادلة ".



وتابع "أعتقد أننا سائرون في هذا التمشي للمضي نحو استكمال بناء الجمهورية بعد استكمال المشهد السياسي البرلماني لا بد أن ننكب على الملفات الحارقة ونمضي في عملية البناء والإصلاح الاقتصادي".







