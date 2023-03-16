زهير المغزاوي: نواب في البرلمان الجديد خائفون من التواصل مع حزبنا بسبب الأفكار المعادية للاحزاب

Publié le Jeudi 16 Mars 2023 - 17:09 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال الأمين العام لحركة الشعب زهيّر المغزاوي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن هنالك نواب عبروا عن خوفهم من التواصل مع حزبه بسبب مواقف هرم السلطة المعادية للاحزاب.
وأضاف المغزاوي " نحن في حركة الشعب صمدنا منذ 25 جويلية أمام الحملات لترذيل الأجسام الوسيطة بما فيها الاحزاب".
وتابع " لا يمكن ان تنجح مرحلة ديمقراطية باقصاء الاحزاب ".

الفيديو: الدقيقة 10


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