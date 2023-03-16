حدائق المنزه: يستدرج طفلا قاصرا عبر الفايس بوك ويعتدى عليه بالفاحشة

Publié le Jeudi 16 Mars 2023 - 12:10 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تمكن أمس اعوان الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بمنطقة الحرس الوطني بحدائق المنزه من الكشف على قضية تورط فيها كهل في الاعتداء الجنسي على طفل قاصر استدرجه عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي الى منزله ثم مكنه من مبلغ مالي واعتدى عليه بفعل الفاحشة .

و بتفتيشه تم العثور على مادة مخدرة بحوزته و مبلغ مالي و بعد استشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 263393

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mars 2023 à 12h 14m |           
Ce sont des PREDATEURS SEXUELS....qui proliférent sur les réseaux sociaux...attention à vos enfants !



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