حدائق المنزه: يستدرج طفلا قاصرا عبر الفايس بوك ويعتدى عليه بالفاحشة

تمكن أمس اعوان الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بمنطقة الحرس الوطني بحدائق المنزه من الكشف على قضية تورط فيها كهل في الاعتداء الجنسي على طفل قاصر استدرجه عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي الى منزله ثم مكنه من مبلغ مالي واعتدى عليه بفعل الفاحشة .



و بتفتيشه تم العثور على مادة مخدرة بحوزته و مبلغ مالي و بعد استشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به.



