وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا يمسح 70 هك بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة.

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة مساء أمس الأربعاء 15 مارس 2023 عقارا دوليا فلاحيا تمّ الاستيلاء عليه من قبل الغير يتمثل في جزء من الضيعة الدّولية الفلاحية " وادي ناجية " بمساحة تقدّر بـ 70 هك، كائنة بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، وذلك على إثر تنفيذ لحكم قضائي.

كما استرجعت الإدارة في نفس اليوم بذات الآلية القانونية 03 محلات دولية ذات صبغة عمرانية تمسح حوالي 1000 م2 كائنة وسط مدينة سليانة.

وجرى استرجاع العقار الدولي الفلاحي بحضور مختلف الجهات الإدارية والأمنية المتداخلة.

وقد تولت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسليانة فور استرجاعها للعقار المذكور تسليمه لخلية التصرف في الضيعات المسترجعة سليانة 1 الراجعة بالنظر لديوان الأراضي الدولية للتعهد به بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه وحسن استغلاله في أقرب الأوقات لفائدة التنمية بالجهة.





