فيديو اليوم " العربي سناقرية يثير غضب مكرم اللقام"

فيديو اليوم " العربي سناقرية يثير غضب مكرم اللقام"

Publié le Jeudi 16 Mars 2023 - 10:46 قراءة: 0 د, 24 ث
      
دخل الحكم السابق مكرم اللقام في مشادة كلامية مع رئيس جمعية مستقيل سكرة العربي سناقرية حول وضعية النجم الرياضي الساحلي وذلك في حوار عبر قناة تونسنا.
واتهم اللقام سناقرية بكره النجم الرياضي الساحلي لينفي الأخير ذلك بكل برودة أعصاب قائلا له " شبيك متشنج وعنيف".
وتابع سناقرية " هل تريدون الإجابة على أسئلة مكرم اللقام بشكل واضح او بشعبوية" ليستفز التصريح مكرم اللقام الذي قال لسناقرية" انت معقد من ليتوال وننصحك اشرب دواء اسمو حسين جنيح"



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263387



En continu...

Toutes les news...
الخميس 16 مارس 2023 | 24 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:29 15:51 12:35 06:29 05:03
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1020°-923°-1020°-1119°-14
  • Avoirs en devises
    22041,4

  • (15 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33260 DT        1$ =3,12012 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mars)   1038,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   