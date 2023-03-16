فيديو اليوم " العربي سناقرية يثير غضب مكرم اللقام"

دخل الحكم السابق مكرم اللقام في مشادة كلامية مع رئيس جمعية مستقيل سكرة العربي سناقرية حول وضعية النجم الرياضي الساحلي وذلك في حوار عبر قناة تونسنا.

واتهم اللقام سناقرية بكره النجم الرياضي الساحلي لينفي الأخير ذلك بكل برودة أعصاب قائلا له " شبيك متشنج وعنيف".

وتابع سناقرية " هل تريدون الإجابة على أسئلة مكرم اللقام بشكل واضح او بشعبوية" ليستفز التصريح مكرم اللقام الذي قال لسناقرية" انت معقد من ليتوال وننصحك اشرب دواء اسمو حسين جنيح"







