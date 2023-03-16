قضت اول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بإلمحكمة الابتدائية بتونس بايداع طفل بمركز اصلاح الأطفال الجانحين لمدة 3 سنوات من اجل تهم الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه والتكفير وتعمد الاشادة والتمجيد علنا وبصفة صريحة بجريمة ارهابية وبتنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية وبأعضائه وبنشاطه، كما قضت المحكمة في حق 3 أطفال قصر بايداعهم بمركز الاطفال الجانحين لمدة عام ووضعهم تحت نظام الحرية المحروسة حتى بلوغ سن العشرين ، من اجل تهم الامتناع عن اشعار السلط ذات النظر حالا بما بلغ اليهم من معلومات وارشادات حول ارتكاب جرائم ارهابية أو احتمال وقوعها وذلك على خلفية تعاملهم من الإرهابيين وتكفير الدولة.
احكام سجنية في حق 4 أطفال تعاملوا مع الإرهابيين
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