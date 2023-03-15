تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية و أمير دولة قطر

جرت، عصر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2023، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد و أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني .



وكانت هذه المكالمة وفق بلاغ مؤسسة الرئاسة, فرصة جديدة للتأكيد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين في تونس وقطر.



كما تطرق رئيس الجمهورية مع أمير دولة قطر إلى سبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي ودعمه وفتح آفاق أوسع وأرحب تعكس متانة الروابط الثنائية بين البلدين الشقيقين.



