تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية و أمير دولة قطر

تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية و أمير دولة قطر

Publié le Mercredi 15 Mars 2023 - 18:17 قراءة: 0 د, 21 ث
      
جرت، عصر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2023، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد و أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني .

وكانت هذه المكالمة وفق بلاغ مؤسسة الرئاسة, فرصة جديدة للتأكيد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين في تونس وقطر.

كما تطرق رئيس الجمهورية مع أمير دولة قطر إلى سبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي ودعمه وفتح آفاق أوسع وأرحب تعكس متانة الروابط الثنائية بين البلدين الشقيقين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263356



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 15 مارس 2023 | 23 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:54 18:28 15:51 12:35 06:31 05:05
Babnet
16°
 Babnet18° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1218°-1020°-923°-1021°-12
  • Avoirs en devises
    22041,4

  • (15 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33260 DT        1$ =3,12012 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mars)   1038,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   