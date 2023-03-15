المغزاوي: منع الاعلام من مواكبة انطلاق اشغال البرلمان وايقاف نائب تحت قبة المجلس يأتي في اطار شعار يا رئيس سير سير واحنا وراك بالبندير ‎‎

قال الاربعاء 15 مارس، ان الجلسة الاولى للبرلمان الجديد رافقتها بعض المؤشرات المقلقة وغير المطمئنة بخصوص عمل المجلس واستقلاليته.



واستغرب المغزاوي منع وسائل الاعلام الخاصة من مواكبة أشغال الجلسة الاولى وايقاف نائب تحت قبة البرلمان معتبرا أن ما حصل تم في اطار التزيّد ويا رئيس هانا معاك ويا رئيس سير سير واحنا وراك بالبندير.



وتابع قائلا "ثمة ناس تعمل في حاجات باسم الرئيس وتحب تقول للرئيس رانا اوفياء ليك وفاء كبير فيعملو حاجات مالنوع هذا" مضيفا بأن كل نظام ينشأ تنشؤ حوله طبقة سياسية وفئات تخاول تتقرّبلو وتشوّه الناس وتعميه وما تخليش المسؤول يشوف الحقائق.





