الاستماع إلى "مرصد رقابة" في قضية شبهات الفساد المتعلقة بتكفل المجمع الكيميائي التونسي بنفقات للنقابات دون وجه حق

تم الاستماع يوم أمس الثلاثاء إلى "مرصد رقابة" من طرف باحث البداية فيما يتعلّق بشكاية جزائية رفعها المرصد بتاريخ 14 سبتمبر 2022 بخصوص التجاوزات وشبهات الفساد المتعلقة بإسناد مبالغ مالية هامة من طرف مسؤولين بالمجمع الكيميائي لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنفط بدون موجب، بالإضافة الى التكفل بنفقات بعض أعضاء الجامعة العامة للنفط وأعضاء المكتب الوطني التنفيذي وخلاص نفقات مختلفة لفائدة الاتحادات الجهوية للشغل.



ووفق بلاغ للمرصد, اعتمد مرصد رقابة في شكايته على مجموعة من التقارير الرقابية التي تضمنت مصاريف موثقة غير مبررة لتمويل أنشطة وسفرات وهدايا فاقت قيمتها المليون دينار خلال الفترة من 2018 الى 2020. تضاف إليها كلفة التفرغ النقابي العشوائي لثلاثة أعوان وتقدر ب 800 ألف دينار.



كل هذا والمجمع الكيميائي التونسي يعاني من وضعية مالية صعبة جدا، حيث سجل مجوع خسائر متراكمة خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 الى سنة 2020 في حدود 1300 مليون دينار منها 613 مليون دينار خسائر صافية لسنة 2020.



