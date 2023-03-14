التيار الديمقراطي: السلامة الجسدية لغازي الشواشي ورفاقه في خطر

التيار الديمقراطي: السلامة الجسدية لغازي الشواشي ورفاقه في خطر

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 19:29 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أصدر الثلاثاء 14 مارس، التيار الديمقراطي بيانا بعنوان " السلامة الجسدية للسجين السياسي غازي الشواشي ورفاقه في المعتقل في خطر !".

واتهم الحزب من وصفها سلطة الانقلاب الرعناء بمواصلة التنكيل بالمعتقلين السياسيين عبر التضييق عليهم في ظروف الاقامة السجنية وحرمانهم من أبسط حقوقهم ومحاولة اهانتهم في تشف مفضوح.


وعبر الحزب عن تنديده بهذه الممارسات التي قال " خلنا أنها قد انتهت بسقوط منظومة الإستبداد في 14 جانفي 2011 لكن تبين أنها عادت بحلة جديدة لا تقل قبحا عن سابقتها".

وحمل التيار الديمقراطي مسؤولية السلامة الجسدية للأستاذ غازي الشواشي وبقية المعتقلين " لإدارة المعتقل ولرئيس سلطة الإنقلاب" وفق ما جاء في البلاغ....


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