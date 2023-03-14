د سالم لبيض: البرلمان الجديد ديكور للسلطة.. والشعب التونسي تحوّل لرعية

قال أستاذ علم الاجتماع والقيادي في حركة الشعب، د سالم لبيض في برنامج نجوم اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، إنّ ''هندسة المسار الحالي'' كانت نقطة بدايتها خيط بين مجموعة من الأفكار تحولت إلى نصوص قانونية وتدخل الآن مرحلة مؤسسات.



ويرى سالم الأبيض أنّ البرلمان الجديد تحول من سلطة إلى ديكور للسلطة وهو عبارة عن إدارة توظيفية وتطبيقية، مستندا في ذلك إلى الفارق الذي يعطيه دستور 2014 والدستور الجديد في النص القانوني ذاته، وفق تقديره واصفا كل ما سبق بـ''الردّة'' على حق الشعب في تمثيل نفسه.



وقال: ''غالبا ما يتحدث رئيس الجمهورية عن إرادة الشعب لكنه في المقابل، كرّس مفهوم الرعية بدلا من الشعب''.



وتابع: ''تغيير المجتمع برسوم أمر لا يستقيم... منذ 25 جويلية لم نر نصا واحدا تمت صياغته بتشاركية وخير دليل على ذلك مرسوم 117 الذي تمت صياغته بصفة فردية دون أن يعلم أحدا مضمونه والحال ذاته بالنسبة للقانون الانتخابي وقانون هيئة القضاة ونذهب إلى أبعد من ذلك إلى قانون المالية''. واعتبر أنّ مراسيم قيس سعيّد حولت الشعب التونسي إلى رعية لا يشارك حتى في التفكير.



كما عاد ضيف برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك بالحديث عن منع وسائل الإعلام أمس، من مواكبة جلسة افتتاح مجلس نواب الشعب والاقتصار على وسائل الإعلام العمومية، معتبرا أنّ الإعلام فقد وظيفته في تونس وعشرات الملحقين في الوزارات أصبحوا دون وظيفة وبالتالي السلطة ''لا تعترف بحق الشعب في المشاركة والتفكير ولا تعترف بحقه في النفاذ في المعلومة.



''لا يمكن إصلاح مجتمع بمحاكمة صاحب فكرة ''



وبيّن أنّ تونس تحوّلت من تغوّل المجتمع في الـ10 سنوات الأخيرة إلى تغوّل فضيع للدولة التي ارتدت على مكاسب تعتبر جوهرية، قائلا في هذا الصدد: '' لا يمكن إصلاح مجتمع بمحاكمة صاحب فكرة ''.



وتابع: '' المسؤولية الكبرى في ما يحدث في تونس اليوم يتحملها قيس سعيد الذي عليه الانتباه جيدا من رمي الاتهامات دون أدلة ودون التفرقة بين التهم لأنّ ما كان يصنّف في منطق سلطة معينة على أنّه ذنب أو تهمة سيتحول إلى بطولة في منطق سلطة أخرى، فالحبيب بن عاشور حوكم أيضا في السابق بتهمة التآمر على أمن الدولة لكنه اليوم رمز من رموز البطولة في تونس ''.



وأضاف: ''أنا مع رئيس الدولة في ضرب اللوبيات ومحاربة الفساد لكن لست معه في إلغاء الإعلام وتهميش الحياة السياسية ولست معه في تنصيب برلمان دون كتل وقانون مالية مجحف ومدمر وقانون مجبى حقيقي ''.



أما بخصوص موقف حزبه حركة الشعب الذي يدعم مسار 25 جويلية، أجاب سالم لبيض: '' الأحزاب ليست معسكرات حتى تكون أفكار الجميع متجانسة''.







