فاطمة المسدي تفشل في الفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان

فاطمة المسدي تفشل في الفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان

Publié le Lundi 13 Mars 2023 - 22:19 قراءة: 0 د, 35 ث
      
انعقدت الاثنين 13 مارس، أولى جلسات البرلمان الجديد التي تم تخصيصها لاداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وترشح لمنصب رئيس البرلمان 8 نواب فيما ترشح 18 نائب لمنصبي النائب الاول والنائب الثاني لرئيس البرلمان وقد أفرزت عملية الاقتراع عن انتخاب النائب ابراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان وانتخاب النائب انور المرزوقي والنائبة سوسن المبروك في منصبي النائب الاول والثاني.

تجدر الاشارة الي ان النائبة فاطمة المسدي فشلت في الفوز بمنصب نائب الرئيس حيث لم تتحصل سوى على 7 أصوات رغم تصريح سابق لها اكدت فيه تلقيها وعودا للحصول على منصب نائب الرئيس.



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