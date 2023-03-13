بعد تداول مقطع فيديو: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص بتهمة التحرش بابنة زوجته

أذنت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ ليلة أمس الأحد 13 مارس 2023 بالتعهّد الفوري بالإشعار المتعلّق بمقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي صرّحت فيه المتحدّثة بأن "فتاة لجأت إليها وتقاسمت معها فيديو يؤكد تعرّضها بإحدى ولايات تونس الكبرى إلى التحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها من قبل زوج أمّها" وفق تعبيرها.



وجاء في بلاغ للوزارة اليوم الإثنين 13 مارس 2023، أن المتحدّثة نقلت عن هذه الفتاة قولها بأن زوج والدتها يتحرّش بها ويحاول الاعتداء الجنسي عليها لعدّة سنوات ومنذ أن كانت قاصرا وأن والدتها على علم بذلك ولم تتدخّل لحمايتها.



وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تولي كلّ من المندوب العام لحماية الطفولة والمصلحة الجهويّة للمرأة مباشرة الإجراءات العاجلة للغرض وتمّ الإشعار الفوريّ للمصالح الأمنيّة المختصّة والتعرّف على الضحيّة ووالدتها وزوج هذه الأخيرة.



وتولت الفرقة المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل صباح اليوم الاثنين الاستماع إلى الضحيّة البالغة من العمر حوالي 19 سنة بحضور المختصة النفسانيّة التابعة للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالولاية مرجع النظر.



كما تمّ الاستماع لجميع الأطراف وأذنت النيابة العمومية بإصدار بطاقة إيداع في حق الزوج وإحالته طبقا لأحكام القانون الأساسيّ عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضدّ المرأة.



وستتولى المصالح الجهويّة للوزارة التعهّد بالضحيّة ومرافقتها نفسيّا واجتماعيّا.



