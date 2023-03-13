قال نور الدين العمري صاحب مقهى العالية "بسيدي بوسعيد" انه قام بخلاص كل الفواتير والضرائب لكن ذلك تم إزعاجي فقررت الغلق النهائي.وتابع " مخلص كل شي المعتمد كل مرة يبعثلي الشرطة يقولولي ماكش مخلص ياخي قتلهم هاني باش نسكرها القهوة معادش خادم".وأضاف " سأطالب بتدخل والي تونس لرفع الظلم عني وما سيقوله ساحترمه بشكل كلي".وكان القائمون على المقهى العالية بمنطقة سيدي بوسعيد أوضحوا في بلاغ لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد 12 مارس 2023 بأن قرار غلق الفضاء المذكور كان على خلفية الاجراء الذي وصفوه بـ''التعسفي'' المتخذ من قبل معتمد قرطاج والقاضي بحجز الكراسي و الطاولات الموضوعة بالمساحة المقابلة للمقهى وهو إجراء عمره 105 سنة.مضيفين بأن عملية الغلق كانت احتجاجا على مخالفة المعتمد للقانون – وفق تقديرهم- استنادا على القيام بعملية خلاص معاليم الدوريّة للاشغال الوقتي بواسطة موائد المقهى بالطريق العمومي، إلا أن المعتمد بادر بحجز المعدات دون تقديم ما يفيد قراره كتابيا وذلك مباشرة بعد صدور مرسوم حل المجلس البلدي حسب نص البلاغ.كما تذكر المشرفون على مقهى العالية بسيدي بوسعيد بأن هذا الفضاء أكثر من مجرد مقهى، بل هو معلم أثريّ عريق عمره 150 سنة ويشكّل وجهة للسياح وللتونسيين خاصّة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم،وعليه يطالبون بوضع حد لهذا الاجراء التعسفي واعادة المقهى لمرتاديه، كما دعوا والي تونس الى التدخل الفوري والعاجل لإعادة الأمور إلى نصابها