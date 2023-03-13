حديدان: على الدولة اتّخاذ إجراءات مالية عاجلة لتعبئة موارد الميزانية في ظل تعطل اتفاق مع صندوق النقد

حديدان: على الدولة اتّخاذ إجراءات مالية عاجلة لتعبئة موارد الميزانية في ظل تعطل اتفاق مع صندوق النقد

Publié le Lundi 13 Mars 2023 - 11:46 قراءة: 0 د, 38 ث
      
اعتبر الخبير الاقتصادي والاسواق المالية معز حديدان في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 13 مارس 2023 أنه على السلطة التنفيذية اتّخاذ إجراءات مالية عاجلة لتعبئة موارد الميزانية في ظل تعطل اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

وشدد حديدان على ضرورة تعبئة موارد إضافية لميزانية الدولة بالعملة الصعبة وذلك عبر تحسين مناخ الاستثمار الخارجي المباشر ووضع استراتيجية للموسم السياحي المقبل من أجل تعبئة موارد تفوق 6 مليار دينار بالاضافة الى إطلاق الاكتتاب في قرض رقاعي خاص للتونسيين المقيمين بالخارج لتعبئة موارد اضافية بالعملة الصعبة.

وأضاف حديدان أنه لابد من إعطاء إشارات ايجابية للممولين الخارجيين وخاصة صندوق النقد الدولي والانطلاق فعلا في تطبيق الاصلاحات المطلوبة قائلا إنه "يبدو ان هناك بعض الدول لم تعد ترغب في إقراض تونس بل الذهاب الى الاستثمار فيها".

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