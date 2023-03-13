فظيع في الوردية: العثور على جثة فتاة في الطريق العام

Publié le Lundi 13 Mars 2023 - 10:39 قراءة: 0 د, 36 ث
      
عثر صباح اليوم بعض المارة على جثة فتاة ملقاة في الطريق العام تحمل آثار طعنات ،وقد تعهد اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بسيدي البشير بالبحث .

وكان منطلق الأبحاث على اثر اشعار ورد على مسامع اعوان منطقة الأمن الوطني سيدي البشير بوجود فتاة ملقاة بالطريق العام بحي محمد علي الوردية في حدود الساعة 6 صباحا تم التحول على جناح السرعة و التنسيق مع الحماية المدنية و بالحلول على عين المكان تبين و أن الفتاة مفارقة للحياة و هي من الغرباء عن الحي أين تم العثور على جثتها ملقاة بالطريق العام و غير حاملة لأي وثيقة ..


فتمت معاينة الجثة على عين المكان من قبل ممثل النيابة العمومية و التي أذنت بمواصلة البحث و تم نقل الجثة للتشريح للوقوف على اسباب الوفاة..

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