فظيع في الوردية: العثور على جثة فتاة في الطريق العام

عثر صباح اليوم بعض المارة على جثة فتاة ملقاة في الطريق العام تحمل آثار طعنات ،وقد تعهد اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بسيدي البشير بالبحث .
وكان منطلق الأبحاث على اثر اشعار ورد على مسامع اعوان منطقة الأمن الوطني سيدي البشير بوجود فتاة ملقاة بالطريق العام بحي محمد علي الوردية في حدود الساعة 6 صباحا تم التحول على جناح السرعة و التنسيق مع الحماية المدنية و بالحلول على عين المكان تبين و أن الفتاة مفارقة للحياة و هي من الغرباء عن الحي أين تم العثور على جثتها ملقاة بالطريق العام و غير حاملة لأي وثيقة ..
فتمت معاينة الجثة على عين المكان من قبل ممثل النيابة العمومية و التي أذنت بمواصلة البحث و تم نقل الجثة للتشريح للوقوف على اسباب الوفاة..
وكان منطلق الأبحاث على اثر اشعار ورد على مسامع اعوان منطقة الأمن الوطني سيدي البشير بوجود فتاة ملقاة بالطريق العام بحي محمد علي الوردية في حدود الساعة 6 صباحا تم التحول على جناح السرعة و التنسيق مع الحماية المدنية و بالحلول على عين المكان تبين و أن الفتاة مفارقة للحياة و هي من الغرباء عن الحي أين تم العثور على جثتها ملقاة بالطريق العام و غير حاملة لأي وثيقة ..
فتمت معاينة الجثة على عين المكان من قبل ممثل النيابة العمومية و التي أذنت بمواصلة البحث و تم نقل الجثة للتشريح للوقوف على اسباب الوفاة..
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 263202