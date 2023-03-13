تعيين لطفي البلعزي كاتبا عاما جديدا لمجلس نواب الشعب

تعيين لطفي البلعزي كاتبا عاما جديدا لمجلس نواب الشعب

Publié le Lundi 13 Mars 2023 - 08:53 قراءة: 0 د, 26 ث
      
جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 26) والصادر أول أمس السبت أنّه تمّ بمقتضى أمر عدد 233 لسنة 2023 تعيين لطفي البلعزي، كاتبا عاما جديدا لمجلس نواب الشعب.
ويخلف البلعزي وهو يحمل رتبة متصرف عام، في هذا المنصب، عادل الحنشي الذي تمّ إنهاء تكليفه في هذه الخطة وفق ما جاء في الأمر عدد 223 الصادر في نفس العدد من الرائد الرسمي.

وحافظ الحنشي على خطته منذ إعلان تجميد أعمال البرلمان السابق في 25 جويلية 2021 ثمّ حلّ المؤسّسة التشريعية نهاية مارس 2022.

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