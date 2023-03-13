إبراهيم بودربالة للغنوشي " أصبحت شاهدا على العصر وعليك استيعاب الدروس"

طالب النائب الجديد إبراهيم بودربالة من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بان يعي الدروس خاصة وان هناك نظام جديد ومنظومة حكم جديدة.، لدى حضوره في برنامج على ديوان أف أم،

وأضاف لدى حضوره في برنامج l'interview مع مريم بلقاضي على ديوان أف أم " على الغنوشي ان يراجع نفسه ويتفادى الأخطاء التي وقع فيها متابعا " الغنوشي اصبح شاهدا على العصر وعليه استيعاب الدروس والنتائج اللازمة".

مضيفا" يمكن للغنوشي ان يستخلص النتائج لتفادي مثل هذه الازمات في المستقبل".







بودربالة : "وجدت مساندة من النواب للترشح لرئاسة البرلمان"

كما كشف بودربالة أنه تحدث مع كل النواب الجدد ووجد مساندة لتقديم ترشحه لرئاسة البرلمان، على حدّ تعبيره

وبيّن بودربالة أن ترؤسه للبرلمان يتوقف على إرادة النواب موضحا أنه "على مجلس النواب أن يثبت أنه ليس منصبا للمصادقة على قوانين رئاستي الجمهورية والحكومة".



وشدّد على ضرورة أن يدافع المجلس النيابي الجديد عن مصالح الشعب وأن ينقد الحكومة بطريقة بناءة دون التنكيل باختياراتها قائلا إن "النقد لا يجب أن يكون مبنيا على التعطيل وإنما على البناء".



وأضاف النائب أن "رؤية كتلة "فلينتصر الشعب" إيجابية بالنسبة للمصلحة العليا للوطن" مضيفا أنه اختار أن يكون على المسافة ذاتها من جميع الكتل.



المسار السياسي بدأ يتضح وولادة البرلمان تمت بسلام



وأفاد النائب بودربالة بأن المسار السياسي بدأ يتضح لافتا إلى أن ولادة البرلمان تمت بسلام، وفق تقديره

وأوضح بودربالة، أن "أكبر تحد يواجه البرلمان الجديد هو الصورة النمطية الموجودة في مخيلة الشعب ولكن البرلمان الجديد تتوفر فيه كل الشروط ليقوم بواجبه وصلاحياته على أحسن وجه"



وأشار إلى أن كل المترشحين للانتخابات التشريعية الماضية انسجموا مع تدابير 25 جويلية وكانت علاقتهم مباشرة بالناخبين، حسب قوله.



وأكد ضرورة العمل على بناء تونس جديدة تقطع مع الماضي مبيّنا أن البرلمان مطالب باستكمال المسار وبعث الطمأنينة للشعب.









