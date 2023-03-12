بدر الدين القمودي مرشّح حركة الشعب لرئاسة مجلس نواب الشعب

Publié le Dimanche 12 Mars 2023 - 21:15 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أكّد النائب عن حركة الشعب في المجلس النيابي الجديد بدر الدين القمودي ترشيح الحركة له لرئاسة مجلس نواب الشعب الجديد الذي سيعقد أولى جلساته الإثنين 13 مارس 2023.

وكان القمودي عضوا في مجلس النواب السابق الذي أعلن رئيس الجمهورية قيس حلّه في 30 مارس 2022، بعد تجميد أعماله في مرحلة أولى في 25 جويلية 2021 بتفعيل الفصل 80 من دستور 2014.

وتولى القمودي رئاسة لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان السابق.

المصدر موزاييك

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