رئيسان جديدان بالوكالة الفنية للنقل البري وشركة النقل بتونس

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير الجمعة 10 مارس 2023 أمر عدد 213 مؤرخ في 6 مارس 2023 ويقضي بتكليف الحبيب التومي مستشار المصالح العمومية بمهام رئيس مدير عام الوكالة الفنية للنقل البري.



كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 215 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023 ويقضي بتكليف عبد الرؤوق الصالح متصرف عام بمهام رئيس مدير عام شركة النقل بتونس.



