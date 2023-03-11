رئيسان جديدان بالوكالة الفنية للنقل البري وشركة النقل بتونس

Publié le Samedi 11 Mars 2023 - 07:29 قراءة: 0 د, 19 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير الجمعة 10 مارس 2023 أمر عدد 213 مؤرخ في 6 مارس 2023 ويقضي بتكليف الحبيب التومي مستشار المصالح العمومية بمهام رئيس مدير عام الوكالة الفنية للنقل البري.

كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 215 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023 ويقضي بتكليف عبد الرؤوق الصالح متصرف عام بمهام رئيس مدير عام شركة النقل بتونس.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263097



En continu...

Toutes les news...
السبت 11 مارس 2023 | 19 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:51 18:25 15:49 12:36 06:37 05:11
Babnet
16°
 Babnet23° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1522°-1421°-1124°-1315°-11
  • Avoirs en devises
    22393,8

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,32242 DT        1$ =3,14015 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   1100,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   