القطب المالي يصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير البيئة الاسبق

قرر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير البيئة الاسبق رياض المؤخر وذلك في قضية اتهم فيها وفق الأبحاث بشبهات فساد حول إبرام صفقة خلال فترة عمله بالوزارة المذكورة.





