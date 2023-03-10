جمال العرف: 'بارونات كبيرة تلاعبت بالزيت النباتي واحتكرته والدولة لم تجد لهم حلاّ'



'زيت الحاكم' سيكون متوفرا خلال شهر رمضان بكميات تفوق الاستهلاك

نحو تعليب 'زيت الحاكم' في قوارير بلاستيكية ونقترح أن يكون السعر بين 2000 و3000 مي

شدد الناطق باسم المجمع المهني للزيت النباتي المدعم، جمال العرف، اليوم الجمعة 10 مارس 2023، على أن إشكالية الزيت النباتي انطلقت منذ حوالي 5 سنوات.وأضاف جمال العرف، خلال مداخلته في ماتنيال اذاعة شمس، أن هناك مضاربة وتلاعب واحتكار لهذه المادة من طرف "بارونات كبيرة" حتى الدولة لم تجد لهم حلاّ.وتابع "في الظرف السابق الدولة لم تجد لهم حلا لكن الآن نأمل أن يكون القادم أفضل" وفق تعبيره.و قال جمال العرف إن الزيت النباتي سيكون متوفرا خلال شهر رمضان المبارك.و أوضح أنه ستصل إلى تونس قبل شهر رمضان شحنة بـ9 آلاف لتر من الزيت النباتي على أن تصل 9 آلاف لتر آخرى خلال الفترة المتراوحية بين 30 مارس و12 أفريل المقبل.وأبرز أن استهلاك التونسيين من الزيت النباتي شهريا يقدر بـ15 ألف لتر في حين سيصل إلى تونس 18 ألف لتر خلال شهر رمضان.وقال الناطق باسم المجمع المهني للزيت النباتي المدعم، جمال العرف، إن هناك استراتيجية ستتواصل إلى موفى 2025 لتعليب الزيت النباتي في قوارير بلاستيكية عوضا عن القوارير البلوية.وأضاف أنه من غير المعقول بيع الزيت النباتي بـ900 مليم للتر الواحد في حين أن كلفته على الدولة تصل إلى 5 دنانير.ولفت إلى أنهم يقترحون أن يتراوح السعر الجديد بين 2000 و3000 مي.