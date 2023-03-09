في محطة الاستخلاص بمرناق، والي بن عروس يُطلع وفدا كونغوليا على التجربة التونسية

أدى الخميس 9 مارس، وفد كونغولي يتقدمه وزير التهيئة الترابية الكنغولية، زيارة الي محطة الاستخلاص بمرناق وذلك للاستفادة من التجربة التونسية في المجالات ذات الصلة باختصاص وزارة التجهيز والإسكان.وكان في مرافقة الوفد الكونغولي رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والمعتمد الأول والرئيسة المديرة العامة للطرقات السيارة وثلة من الإطارات الوطنية والجهوية.كما حضر من الجانب التونسي والي بن عروس عز الدين شلبي وقد نشرت الصفحة الرسمية للولاية صورة له مع الوزير الكونغولي ؤاشارت الي ان مواكبة الوالي لزيارة الوفد الكونغولي يأتي في اطار اشعاع تونس على محيطهاوكان وزير الدولة للتهيئة الترابية بجمهورية الكنغو الديمقراطية، غاي لواندو مبويو، أعرب في وقت لاحق عزم بلاده على الاستفادة من التجربة "الثريّة" لتونس في مجال التهيئة الترابية.وأوضح مبويو، "لقد تعرفنا على منشآت الشركة والتصرّف في الطرقات السيّارة في تونس. لدينا في الكنغو شبكة من البنية التحتية من الطرقات تمتد على أكثر من 50 ألف كيلومتر تتطلّب إعادة التهيئة والتعصير لأن أكثر هذه الطرقات من التربة".