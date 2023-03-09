ملف شركة القهوة: الاحتفاظ بالابن واطلاق سراح الوالد

افادت إذاعة موزاييك أن والد صاحب شركة القهوة الموقوف بتهم الاحتكار وتهديد أمن الدولة الغذائي تم ابقاؤه بحالة سراح من طرف القطب القضائي لمكافحة الارهاب فيما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بطاقة ايداع بالسجن في حق الابن.



ووفق مصد موزاييك فقد تم في مرحلة أولى الاحتفاظ بصاحب الشركة ووالده وأحيلا على أنظار القطب القضائي المالي قبل أن يتخلى هذا الأخير عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.



وقد قرر قطب مكافحة الارهاب الابقاء على الابن ووالده بحالة سراح بخصوص الملف المتعلق بالتآمر على أمن الدولة الغذائي ، غير أن الابن وهو صاحب الشركة أحيل مجددا على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة الذي أصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن من أجل جرائم ذات صبغة مالية والاحتكار .



