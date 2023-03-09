دليلة مصدق تنفي ما تم ترويجه بخصوص اتصال الموقوفين في قضية التٱمر على أمن الدولة بنوّاب جدد

نفت الخميس 9 ماري، المحامية دليلة مصدق ما تم ترويجه بخصوص اتصال الموقوفين في قضية التٱمر على امن الدولة بعدد من النواب في البرلمان الجديد قصد التٱمر لعزل قيس سعيد.
وقالت دليلة مصدق " حكاية انوا الموقوفين في قضية المؤامرة المزعومة xxx على اتصال بالنواب الجدد نتاع انتخابات قيس سعيد باش يتامروا لعزل قيس السعيد من بعد واللي خرجتها احدى الجرائد الالكترونية، راهي رواية في احسن حال شكشوكة بالكلاسط، الحكاية هذي لا اصل لها ولا معنى وليست موجودة في ملف القضية اصلا".
يذكر ان موقع حقائق اونلاين افاد بان اطرافا سياسية في اشارة بالاساس للموقوفين، اتصلوا بعدد من الفائزين في الانتخابات الاخيرة بهدف التحضير لتعديل الدستور وعزل قيس سعيد وهو ما سرّع حسب الموقع بالايقافات الاخيرة.
وقالت دليلة مصدق " حكاية انوا الموقوفين في قضية المؤامرة المزعومة xxx على اتصال بالنواب الجدد نتاع انتخابات قيس سعيد باش يتامروا لعزل قيس السعيد من بعد واللي خرجتها احدى الجرائد الالكترونية، راهي رواية في احسن حال شكشوكة بالكلاسط، الحكاية هذي لا اصل لها ولا معنى وليست موجودة في ملف القضية اصلا".
يذكر ان موقع حقائق اونلاين افاد بان اطرافا سياسية في اشارة بالاساس للموقوفين، اتصلوا بعدد من الفائزين في الانتخابات الاخيرة بهدف التحضير لتعديل الدستور وعزل قيس سعيد وهو ما سرّع حسب الموقع بالايقافات الاخيرة.
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