حقائق اونلاين: قضية التآمر تعود لاتصالات بعض الموقوفين مع نواب جدد لتشكيل كتلة لتعديل الدستور وعزل الرئيس

أفاد موقع حقائق اونلاين نقلا عن مصادر وصفها بالمتطابقة ان اتصالات جرت بين مرشحين فائزين في الانتخابات التشريعية وبعض المتهمين في ملف التآمر دفعت لفتح تحقيق في قضية التآمر على امن الدولة.
وقال الموقع ان استعدادات جرت لتكوين كتلة في البرلمان المقبل وان اتصالات وقعت بين عدد من الأطراف السياسية وبعض المرشحين المستقلين اثر فوزهم في الاستحقاق التشريعي أكدت وجود خطة لتشكيل كتلة برلمانية قادرة على تعديل الدستور وبالتالي المضي في عزل الرئيس تحت قبة البرلمان.
وأشارت مصادر حقائق اونلاين ان جهات سياسية أجرت فعلا اتصالات مع نواب فازوا في الانتخابات التشريعية وعرض عليهم تشكيل كتلة برلمانية تمكنهم من اجراء التعديل الدستوري وسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
ووفق الموقع يتهم في الملف اكثر من 20 شخصا بينهم كل من الوزير السابق لزهر العكرمي والقياديين في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورجل الاعمال كمال اللطيف والسياسي خيام التركي.
وقال الموقع ان استعدادات جرت لتكوين كتلة في البرلمان المقبل وان اتصالات وقعت بين عدد من الأطراف السياسية وبعض المرشحين المستقلين اثر فوزهم في الاستحقاق التشريعي أكدت وجود خطة لتشكيل كتلة برلمانية قادرة على تعديل الدستور وبالتالي المضي في عزل الرئيس تحت قبة البرلمان.
وأشارت مصادر حقائق اونلاين ان جهات سياسية أجرت فعلا اتصالات مع نواب فازوا في الانتخابات التشريعية وعرض عليهم تشكيل كتلة برلمانية تمكنهم من اجراء التعديل الدستوري وسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
ووفق الموقع يتهم في الملف اكثر من 20 شخصا بينهم كل من الوزير السابق لزهر العكرمي والقياديين في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورجل الاعمال كمال اللطيف والسياسي خيام التركي.
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