رئيس جامعة البلديات: قرار حل المجالس البلدية كان منتظرا

أكّد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة، لراديو إي أف أم اليوم الخميس 09 مارس، أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل كل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية، كان متوقعا، معبرا عن أسفه من ذلك.
وقال بوعصيدة إن الجامعة كانت قد دعت إلى اجراء انتخابات المجالس البلدية باعتبار أن العهدة انتهت وإلى مواصلة العمل في مسار اللامركزية، معبرا عن أمله في الا يكون لهذا القرار تأثير على البنية التحتية والعمل الذي قامت به البلديات في مجال التنمية المحلية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن خلال انعقاد مجلس الوزراء أمس الأربعاء ، أن المجلس سينظر خلال اجتماعه الى نص امر يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية.
الفيدبو رئيس جامعة البلديات على موزاييك: حلّ المجالس البلدية كان متوقّعا
وقال بوعصيدة إن الجامعة كانت قد دعت إلى اجراء انتخابات المجالس البلدية باعتبار أن العهدة انتهت وإلى مواصلة العمل في مسار اللامركزية، معبرا عن أمله في الا يكون لهذا القرار تأثير على البنية التحتية والعمل الذي قامت به البلديات في مجال التنمية المحلية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن خلال انعقاد مجلس الوزراء أمس الأربعاء ، أن المجلس سينظر خلال اجتماعه الى نص امر يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية.
الفيدبو رئيس جامعة البلديات على موزاييك: حلّ المجالس البلدية كان متوقّعا
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