قيس سعيد: مرسوم لحلّ المجالس البلدية

المعركة على الفساد مستمرة

رئيس الجمهورية: نائب سابق حصل على 100 ألف دينار لتمرير فصل في قانون

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال انعقاد مجلس الوزراء أمس الأربعاء، أن المجلس سينظر خلال اجتماعه في الأمر المتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب للانعقاد في موعده، ومشروعي مرسومين يتعلق الأول بتنقيح القانون الانتخابي لاعضاء المجالس البلدية ويتعلق الثاني بانتخاب اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم الى جانب نص امر يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية.وقال رئيس الجمهورية إن المعركة التي يقودها بالقانون ضد الذين عاثوا في البلاد فسادا وفق وصفه، ستستمر بنفس القوة والعزم حتى يستعيد الشعب التونسي امواله وحقوقه، مشيرا الى ان البنك العالمي ذكر في تقرير له بعد جانفي 2011 ان 21% من الاقتصاد التونسي كان بيد مجموعة من الاشخاص من الذين كانوا جالسين على ارائك الحكم بصفة رسمية او غير رسمية او المقربين منهم، وفق تعبيره.وأضاف سعيد "انه من المفارقات ان الذين كانوا يدعون الى محاربة الفساد هم الذين كانوا أيضا في طليعة المفسدين ويتظاهرون اليوم بكل حرية ويدعون ان هناك استبدادا رغم تظاهرهم تحت حماية الامن ويتباكون عن الحرية التي لم تكن تعني لهم غير الفساد"وفق تعبيره.وأكد رئيس الجمهورية أنّ معركته ضذ الفساد والمفسدين مستمرة بالقوة ذاتها.وقال: ''أحد فصول القوانين التي مررها مجلس نواب الشعب المنحل تم فيه شراء ذمة ـ حد النواب بأكثر من 50 أو 100 الف دينار''.واعتبر سعيد ان المعركة ضد الاحتكار والمضاربة من الواجب خوضها اليوم بعد توجيه التحذيرات للمضاربين والمحتكرين والمتحالفين الذين يقفون اليوم متباكين على حظهم في السلطة والمال العام وثروات البلاد، وفق وصفه، مشددا على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يريدون تجويع الشعب.وقال سعيد "فليتحملوا مسؤوليتهم كاملة ولن نترك الشعب فريسة لهؤلاء المجرمين" وفق وصفه.