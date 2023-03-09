رئيس غرفة تجار الخضر والغلال: لن يقع العمل بالتسعيرة الجديدة للموز قبل موفى الشهر الجاري

رئيس غرفة تجار الخضر والغلال: لن يقع العمل بالتسعيرة الجديدة للموز قبل موفى الشهر الجاري

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 07:28 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قال رئيس غرفة تجار الخضر والغلال بالتفصيل عماد الطرابلسي في تصريح لاذاعة "الديوان اف ام " الاربعاء بأنه لن يقع العمل اليوم بالتسعيرة الجديدة للموز والتي قدرتها وزارة التجارة ب5 دنانير.
وقال المتحدث "بأن تكلفة الموز المخزن حاليا بمستودعات التبريد تقدر ب7دنانير ومن غير المقبول بيعه ب 5 دنانير مبينا بأنه سيتم العمل بالتسعيرة الجديدة للموز والتي حددتها وزارة التجارة ب5 دنانير مع موفى الشهر الجاري".
واشار انه سيتم اعتماد التسعيرة الجديدة بعد استيفاء الكمية المخزنة حاليا والتي قدرت كلفتها ب 7 دنانير للكيلوغرام الواحد.
من جانب اخر اكد أنه سيتم العمل بالتسعيرة الجديدة للتفاح والمقدرة ب4.500 بداية من اليوم الخميس.




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