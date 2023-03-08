ادارة سجن منوبة ترفض تمكين سمير ديلو من زيارة منوبته شيماء عيسي بسبب وقفة تضامنية معها أمام السجن!؟

Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 17:36 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أفاد الاربعاء 8 مارس، المحامي سمير ديلو ان ادارة السجن المدني بمنوبة رفضت تمكينه من زيارة منوبته الموقوفة بالسجن، العضوة بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسي.

وأشار سمير ديلو الي ان نائبة مديرة السجن اعلمته بهذا القرار بعد طول انتظار وبرّرته بوجود وقفة امام السجن موضحا انها قالت له حرفيا " لن تُمكّن من الزيارة حتى يهدأ الوضع أمام السجن".


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