في أوّل شهرين من السنة الجديدة ..رقم معاملات 'التونيسار' يناهز 155 مليون دينار

حققت الخطوط التونسية خلال الفترة الممتدّة من 01 جانفي إلى 28 فيفري 2023 رقم معاملات بقيمة 154.535 مليون دينار، نتيجة تسجيل تطوّر ملحوظ على مستوى نسبة التعبئة التي بلغت 73.7% مقارنة بـ 73.5% خلال نفس الفترة من سنة 2022 أي بزيادة بـ 0.2 نقطة، وبنسبة 66.8 % سنة 2021 أي بزيادة 6.9 نقاط ، وفق ما أرقام و معطيات كشفت عنها الشركة اليوم الأربعاء .

وسجّلت الحركة التجارية خلال نفس الفترة (جانفي-فيفري 2023) تطوّرا في عدد المسافرين بلغ 329334 راكبا مقارنة بـ241895 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2022 أي بزيادة بنسبة 36.1%، ومقارنة بـ100162 مسافرا سنة 2021 أي بزيادة بنسبة 228.8%.



وبخصوص مؤشّرات النشاط التجاري لشهر فيفري 2023، تمّ تسجيل تطوّر في عدد المسافرين بلغ 163600 أي بارتفاع بنسبة 30.7% مقارنة بشهر فيفري 2022 حيث وصل عددهم 125184 مسافرا، وبنسبة 593.8% مقارنة بفيفري 2021، حيث بلغ عددهم 23580 مسافرا.



كما تمكّنت الشركة خلال فيفري المنقضي من تحقيق رقم معاملات بقيمة 74.29 مليون دينار، وتسجيل تطوّر ملحوظ على مستوى نسبة التعبئة إجمالا بلغت 74.5% مقارنة بـ 56.1% خلال نفس الفترة من سنة 2021، أي بزيادة تقدّر بـحوالي 18.5 نقاط.



وفيما يتعلق بمؤشّرات النشاط التجاري لأسواق الخطوط التونسية الرئيسية، حسب التوزيع الجغرافي ومن حيث الحركة المنتظمة خلال شهر فيفري 2023، سجّلت الدول الأوروبية التّي تستأثر بحركة نقل ركّاب بلغت 66٪ عدد مسافرين يناهز 108048 راكبا، وأمريكا الشمالية (مونتريال الكندية) 2656 مسافرا، والبلدان المغاربية والإفريقية التي تستأثر بحصّة ركّاب بنسبة 18.6٪ بلغ 30334 مسافرا، ودول الشرق الأوسط التّي تستأثر بحركة نقل ركّاب بنسبة 13.8٪ عدد مسافرين بلغ 22562 راكبا بفضل انتعاش النشاط في السوقين السعودية والمصرية والنمو المستمر للسوق التركية.



