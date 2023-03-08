أعضاء الهايكا يستقبلون رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي

Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 17:41 قراءة: 0 د, 26 ث
      
استقبل الاربعاء 8 مارس، أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السنعي والبصري، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اثر طلب تقدمت به في الغرض.
وحسب بيان الهيئة فقد أشارت عبير موسي إلى ما وصفتها الحملات الإعلامية ضدّها وما تتعرّض له لا فقط كأمينة عامة للحزب الدستوري الحر ولكن أيضا كإمرأة من تنمّر وتشويه تجاوز المس من صورتها ليطال حياتها الشخصية.

من جانبهم اكد أعضاء الهيئة رفضهم لكل ما من شأنه المس من الحياة الخاصة للأشخاص مشيرين الي ان ملاحظاتها ستحال على المرصد التابع للهيئة للتأكّد منها.

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