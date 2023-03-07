تقديم شكاية ضد علي العريض في للكشف عن مصير 1000 طن من الأحجار الكريمة

Publié le Mardi 07 Mars 2023 - 19:58 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اتهم عضو نقابة قوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس أف ام" وزير الداخلية الأسبق علي العريض بالتورط في ملف سرقة 1000 طن من الأحجار الكريمة.
واضاف " مواطن وجد هذه الأحجار أثناء عملية حفر عادية في حديقة منزله وقدمها للدولة بعد أن تاكد بأنها أحجار كريمة نادرة وثمينة".
وتابع " علي العريض قال انه سيتابع الملف لكن تم التستر عليه من قبله ومن قبل وزراء داخلية سابقين".


مع العلم أن الانتاج السنوي لدول العالم متجمعة يفوق بالكاد 120 مليون قيراط والقيراط يساوي 0.0002 غرام اي ما يعادل 600 كلغ سنويا ... وبالتالي فان الحديث عن ألف طن من الأحجار الكريمة يعد ضربا من ضروب الخيال الواسع جدا .





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