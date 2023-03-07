قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إنها تابعت تشكيات زميلات وزملاء تعرضوا لعمليات صنصرة ممنهجة بوكالة تونس افريقيا للأنباء على خلفية مقالات وتحقيقات صحفية.



وفي بيان لها اليوم الثلاثاء 07 مارس 2023، أشارت النقابة إلى تدخل إدارة وكالة (وات) في عمل الصحفيين دون تقييم موضوعي مهني، وبينت أن الإدارة اعتبرت مقالات الصحفيين"محرجة" للسلطة.



وندد الهيكل النقابي بتكرر هذه الممارسات التي وصفها بالخطيرة وبعودة الصنصرة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، وحذرت القائمين على الوكالة من مغبة تحويلها إلى جهاز دعائي يضرب كل قواعد الموضوعية والتوازن.



وأعربت النقابة عن تضامنها مع الزميلات والزملاء بالوكالة والمتمسكين باستقلاليتهم ومهنيتهم وحقهم في العمل بكل حرية وموضوعية بعيدا عن ضغوط الإدارة وتوجيهها، ودعت في هذا السياق عموم الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم ضد الصنصرة ومحاولات التوجيه، واعتماد المعايير المهنية وأخلاقيات الصحافة في التعاطي مع القضايا العامة المطروحة في البلاد.







