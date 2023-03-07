يقتلان صديقهما داخل ضيعة ويحرقان ادباشه وهاتفه لطمس الجريمة

تمكن اعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بباجة يوم أول أمس من القبض على شابين قتلا صديقهما بإحدى الضيعات الفلاحية الكائنة بالجهة أثر خلاف بينهما .





و بالتحري معهما إعترفا أنهما كانا بمعية المتضرر و تعمدا إخفاء حقيبته الظهرية و حرق هاتفه الجوال و نعليه لطمس آثار الجريمة.





بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهما من اجل تهمة" القتل العمد مع سابقية القصد".



