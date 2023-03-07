يقتلان صديقهما داخل ضيعة ويحرقان ادباشه وهاتفه لطمس الجريمة

Publié le Mardi 07 Mars 2023 - 11:52 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكن اعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بباجة يوم أول أمس من القبض على شابين قتلا صديقهما بإحدى الضيعات الفلاحية الكائنة بالجهة أثر خلاف بينهما .


و بالتحري معهما إعترفا أنهما كانا بمعية المتضرر و تعمدا إخفاء حقيبته الظهرية و حرق هاتفه الجوال و نعليه لطمس آثار الجريمة.


بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهما من اجل تهمة" القتل العمد مع سابقية القصد".

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